Nyheter

Russland blokkerte publisering av FN-rapport

Russland blokkerte publiseringen av en FN-rapport om sanksjonering av Nord-Korea ettersom de er uenige med noen av rapportens konklusjoner.

En anonym diplomatisk kilde sier til nyhetsbyrået AFP at russerne hovedsakelig skal være uenig i den delen av rapporten som hevder Nord-Korea har overskredet grensen for oljeimport i 2018.

Trump mener Muellers etterforskning er ulovlig

USAs president Donald Trump sier spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning er ulovlig og at han vil gå inn i Justisdepartementet om nødvendig.

– Jeg ser på det som en ulovlig etterforskning fordi storartede eksperter har uttalt at det aldri burde vært noen etterforskning, sier Trump til Bloomberg.

Manning får visum til New Zealand

New Zealand sier de vil gi WikiLeaks-varsleren Chelsea Manning visum for å holde foredrag i landet.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at Suzi Jamil fra Think Inc, som organiserer Mannings turne i Australia og New Zealand, opplyste at hun er blitt orientert om at den konservative regjeringen i Australia vil nekte Manning innreise.

Fortgang i NAFTA-forhandlinger for å nå frist

USA og Canada har økt farten på NAFTA-forhandlingene for å nå fristen amerikanerne har satt til fredag, melder Reuters. Samtidig står Mexico på sidelinjen, klar til å tilslutte seg forhandlingene igjen, skriver nyhetsbyrået.

Fredag er fristen USA har satt for i det minste å ha hovedtrekkene i en ny handelsavtale mellom de tre landene klare.