Dette ble mer enn vegen kunne bære

Nyheter

Det var i 21-tida fredag kveld at uhellet skjedd på Krokset på Holmemstranda: En lastebil med en gravemaskin på lasteplanet var i ferd med å rygge opp en gardsveg, da vegskuldra ga etter og lastebilen begynte å bikke ned mot grøfta.

Med en 15 tonn tung gravemaskina på planet, er det fare for at bil og last kan sige enda mer over til siden.

– Gravemaskina står på hengeren ennå, men det ser ikke stabilt ut, sier Rbnetts utsendte på stedet.

Nå venter de involverte på at Straumen bil skal komme for å dra opp igjen lastebilen.

I tillegg til bilbergeren, må en ekstra gravemaskin komme for å stabilisere gravemaskina på lasteplanet med en vaier eller kjetting slik at last og bil ikke tipper helt over på siden.

Bilbergingen vil skje i løpet av fredag kveld eller natt til lørdag.