Gjenopptakelse av Søviknes-saken på Riksadvokatens bord

Nyheter

– Vi behandler saken på vanlig måte og behandler den så raskt vi kan. Det betyr vanligvis i løpet av 30 dager, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten til NTB.

Statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark avviste 18. juni i år en begjæring om gjenopptakelse av den 18 år gamle saken.

En jente som var 16 år i 2000 hevder hun ble voldtatt av Terje Søviknes under FpUs landsmøtefest i 2000. Søviknes medga at de to hadde seksuell omgang, men avviste kategorisk at det dreide seg om noe annet enn sex med samtykke fra begge parter.

Kvinnens advokat Jannicke Keller-Fløystad opplyser til NTB at hun i juli påkjærte avslaget fra Statsadvokaten, og at hun for få dager siden sendte et støtteskriv, det vil si en utfyllende klage, som nå er på vei i posten til Riksadvokaten.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det har vært tatt utenforliggende hensyn, sa Keller-Fløystad til Bergens Tidende etter at det tidigere i sommer ble kjent at jenta ønsker ny etterforskning i saken.

Terje Søviknes ga via sin politiske rådgiver Christian Haugen følgende kommentar da det ble kjent at Statsadvokaten avviste å gjenoppta saken.

– Jeg har mange ganger de siste 18 årene beklaget det som skjedde i 2000. Det skulle ikke skjedd, og det var mitt ansvar å forhindre det. Samtidig har jeg vært klar på at det aldri skjedde noe straffbart. For alle berørte parter håper jeg at vi nå kan legge denne saken bak oss.