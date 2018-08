Nyheter

Ingeniør tiltalt etter terroraragrafen

En mann i begynnelsen av 50-årene møter i Asker og Bærum tingrett tiltalt for å ha spredt informasjon knyttet til terror på internett og for å ha oppfordret til drap. Mannen jobbet i Aker Solutions på Fornebu da han ble pågrepet i mai 2015.

Saken er berammet fra 30. august til 14. september.

Solberg møter FNs visegeneralsekretær

Statsminister Erna Solberg (H) møter FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed på Statsministerens kontor. FN-reform og FNs bærekraftmål antas å være på dagsorden for møtet.

Mohammed møter også utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), sistnevnte er vert for en middag med visegeneralsekretæren.

Nye demonstrasjoner i Chemnitz

De voldsomme ytre høyre-protestene i Chemnitz skaper dyp uro i Tyskland, og i dag er det ventet nye demonstrasjoner. Om lag 5.000 høyreorienterte innvandringsmotstandere var mandag samlet i protest mot et knivdrap på en 35 år gammel tysker to døgn tidligere, som to asylsøkere er varetektsfengslet for.

De ble møtt av 1.000-2.000 venstreorienterte motdemonstranter. En person døde og flere ble skadd, deriblant to politifolk, i opptøyene.

Aschehougs høstliste, hagefest og prisutdeling

Hvert år samles den norske kultureliten i hagen til Aschehoug for å feire at forlagets høstliste kommer ut. Høstlisten legges fram klokken 10.30 og Aschehougs hagefest holdes klokken 16.

På hagefesten deles Aschehougprisen ut. Den tildeles norske forfattere som en ærespris uten hensyn til hvilket forlag de er knyttet til. I fjor var det lyrikeren Øyvind Rimbereid som mottok prisen.