Torpedo tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke

Nyheter

Ifølge tiltalen truet Jan Erik «Jannik» Iversen (61) med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmann Kjell Inge Røkke, skriver Nettavisen.

Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. Tiltalen er nå tatt ut av statsadvokatene.

Iversen skal blant annet ha møtt opp i garasjeanlegget ved Akers hovedkontor og ved en anledning forsøkt å sperre Røkkes bil med sin egen bil, meldte NRK i januar.

Han ble pågrepet av politiet i slutten av januar i år. I mars ble han løslatt fra varetektsfengsel og ble ilagt besøksforbud mot Røkke.

Han har nektet straffskyld og har ment at Røkke skylder ham penger. Til Nettavisen sier han selv at han gleder seg til rettssaken og at sannheten da skal fram.

Advokaten hans, Benedict de Vibe, sier til NRK at mange vil bli innkalt til bevisførselen i rettssaken, blant dem også tidligere forsvarere som er fritatt fra taushetsplikten.

61-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven. Rettssaken mot ham er berammet i Oslo tingrett 6. til 8. februar neste år.