Pærebrus til ministeren

Nyheter

OSLO/MOLDE: Det sier Oskar Dag Sylte jr. som onsdag på nytt var i Oslo for å minne regjeringa og regjeringspartiene om at det haster med å reversere avgiftsøkningen som kom i januar.

Anledningen var regjeringens budsjettkonferanse onsdag og torsdag denne uka, der de gjør ferdig statsbudsjettet for 2019.

– Jeg og Rune Forsberg, eieren av sjokoladefabrikken Hval, sto utenfor Statsministerens kontor og snakket med politikerne etter hvert som de ankom. De fikk også med seg Sylte-brus og Hval-sjokolade på veg inn, forteller Oskar Dag Sylte jr. til Romsdals Budstikke.

Ga næringsministeren pærebrus

Han forteller at næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, tok med seg en pærebrus.

– Hvis han var i tvil om at vi trenger småprodusenter og mangfold i brusbransjen, så gjorde nok det susen, sier han.

Og:

– Det er synd om familiebedriftene blir borte og man bare sitter igjen med svære internasjonale selskap om noen år.

Leve eller dø for Sylte-brus – Det står mye på spill for vår næring i dette statsbudsjettet, sier Sylte.

– Det haster med å reversere avgiftsøkningen, og 350-kronersgrensa for momsfri nettimport må vekk. Noen snakker om å endre innretning på avgiften, slik at sukkerfri brus får en fordel, men det vil ikke hjelpe en millimeter på grensehandelen og bedriftenes situasjon. Regjeringen må slå full revers, er oppfordringen fra sjefen for den siste gjenlevende av en gang 16 brusfabrikker i Møre og Romsdal.

– Kan når de vil

Sylte erkjenner at endringene de ber om vil koste mye penger.

– Men Finansdepartementet kan når de vil. Budsjettsprekken i byggeprosjektet på Stortinget hadde de ingen problem med å finne penger til, påpeker han.

– Når politikerne har laget et budsjett hvor de bruker mer penger enn de har fornuftig inndekning for, så må de enten kutte utgiftene eller finne andre inntekter. De har gjort en feil og de må rette den opp, er hans budskap. Og:

– Jeg finner meg ikke i at de salderer budsjettet sitt med mine arbeidsplasser!