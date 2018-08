Måling: Stort flertall mener det var riktig av Sandberg å gå

Nyheter

Også Frp-velgere støtter avgjørelsen, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for VG.

– Det er enestående at det faktisk gjenstår noen som mener jeg burde fortsatt etter denne pressekampanjen som er kjørt, skriver Sandberg i en SMS til avisen.

Kun 6 prosent mener det var galt av Sandberg å trekke seg. De fleste av dem oppgir at de ville stemt Frp om det var valg i morgen.

Undersøkelsen ble gjort mellom 16. og 20. august og er basert på 1.001 respondenter.

Av de spurte som oppgir at de ville stemt Frp, svarer 76 prosent at det var riktig avgjørelse. 13 prosent sier det var galt, mens 11 prosent svarer «vet ikke». Blant dem som ville stemt Høyre mener 85 prosent at det var riktig valg, og 6 prosent at det var galt.

Sandberg trakk seg som fiskeriminister tidligere denne måneden etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran.