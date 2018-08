Ikea legger ned i Ålesund

Nyheter

– Etter en grundig evaluering er konklusjonen at dette konseptet ikke har fungert etter intensjonen. Service og pick-up-pointene i Norge har heller ikke vært lønnsomme. Vi vil derfor i løpet av 2018 stenge de tre vi har i Norge, for å kunne fokusere på andre løsninger i møte med kunden, sier Ikeas norgessjef Clare Rodgers i en pressemelding.

De 50 ansatte som berøres av nedleggelsen, får tilbud om jobb andre steder i Ikea-systemet.

På Ikeas servicesentre har det vært mulig å se produktene og bestille for eksempel kjøkken, men kundene har ikke kunnet ta med seg varene hjem som i tradisjonelle butikker.

Nye planer

I tillegg til en kostnadskutt på 10 prosent har selskapet blant annet et mål om kortere leveringstid.

– Som et ledd i vårt arbeid for å korte ned leveringstidene har vi satt fullt trykk på Oslo, med ambisjon om å nå hele landet på sikt. Fra 1. september skal vi ha redusert leveringstiden til fem dager, med ambisjon om tre dager i Oslo-regionen, sier Rodgers.

Det skal dermed etableres et sentrallager i Vestby i 2020, som vil betjene Oslo og områdene sør for Trondheim, og ett på Leangen for områdene nord for Trondheim.

Usikkerhet rundt nye varehus

Planene for nye Ikea-varehus i Ålesund, Vestfold, Tromsø og Vestby har i flere år avventet en endelig investeringsbeslutning. Nå varsles det en ny full gjennomgang, og en konklusjon er ventet i løpet av året.

Ikeas lønnsomhet i Norge har utviklet seg negativt de siste årene. Selskapet som drifter butikkene, gikk med nærmere 100 millioner kroner i underskudd i forrige regnskapsår. Konsernet bokførte imidlertid et betydelig overskudd innen eiendomsdrift, noe som gjorde at Ikea samlet sett gikk med overskudd.