To omkom i mikrofly-ulykke

To menn omkom da et mikrofly havarerte i Meløy kommune i Nordland. Sjøflyet ble funnet om lag 17 kilometer øst for Glomfjord like før klokka 1.

Flyet ble meldt savnet klokken 22.12 tirsdag kveld etter at det dro ut på reinleting ved Saltfjellet samme morgen.

Brasil setter inn militæret ved grensen til Venezuela

Brasils president Michel Temer har bedt militæret om hjelp til å sikre lov og orden ved grensen til kriserammede Venezuela.

Mer enn 4.000 venezuelanere flykter til nabolandene hver eneste dag som følge av den sosioøkonomiske krisen i landet, og en stor andel av dem reiser sørover til Brasil.

Politimann dømt for drap på 15-åring i Dallas

Politibetjenten Roy Oliver fra Texas i USA er dømt for drapet på 15 år gamle Jordan Edwards april i fjor. Oliver avfyrte totalt fem skudd med en rifle inn i en bill full av tenåringer og et av skuddene traff 15-åringen i hodet.

Det er høyst uvanlig at politimenn blir dømt for drap i USA, og straffutmålingen er ennå ikke fastsatt.

Canada og USA har startet handelssamtaler

Canada og USA innledet forhandlinger som vil vise om canadierne slutter seg til en revidert NAFTA-avtale. Etter en kort samtale tirsdag kveld ga Canadas utenriksminister Chrystia Freeland uttrykk for at møtet hadde vært vellykket.

Partene har ennå ikke gått inn i detaljene i avtalen.

Infantino besøkte Det hvite hus

USAs president Donald Trump tok tirsdag imot FIFA-president Gianni Infantino i Det hvite hus. Infantino sa at FIFA vil sørge for å bistå med en fantastisk turnering i 2026 og ga Trump to fotballtrøyer i gave. Presidenten fikk også et gult og et rødt kort, som han med en gang spøkefullt rettet det røde kortet mot pressen.