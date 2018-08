Tiltales for drapet på 29-åring fra Fræna

Nyheter

(Smp.no) En 30 år gammel mann er tiltalt etter straffelovens paragraf 275, for å ha drept en annen, etter drapet på Brunholmen i Ålesund sentrum i vinter.

Saka skal opp i Sunnmøre tingrett 1. oktober, og det er satt av fem dager.

Det var NRK som først meldte om tiltalen.

Det er en kort tiltale som statsadvokaten har tatt ut. Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 275, for forsettlig drap. Det er i tråd med politiets innstilling, opplyser politiadvokat Inger Myklebust Ferstad til Sunnmørsposten.

Mannens forsvarer, Reidar Andresen, har tidligere uttalt til Sunnmørsposten at mannen mener hendelsen skjedde i selvforsvar etter et basketak mellom flere personer. Andresen vil ikke kommentere tiltalen etter at den ble klar tirsdag ettermiddag.

Den tiltalte mannen har fra før en rekke voldsdommer på seg, og er også tidligere dømt for knivstikking.

Drept på åpen gate

Mandag 26. februar ble en mann drept på åpen gate i Ålesund sentrum. Det var 29 år gamle Robin Andre Svendsen fra Fræna som ble drept. Svendsen døde etter å ha blitt stukket med kniv på gata utenfor Scandic Hotel Ålesund på Brunholmen i Ålesund sentrum.

Politiet fikk melding om voldsepisoden klokka 16.44, etter at vitner meldte ifra. Ifølge politiet kom nødetatene raskt til stedet, der de ble møtt av en kaotisk situasjon.

Svendsen ble kjørt bort i ambulanse, men livet sto ikke til å redde. Flere hjalp også til med livreddende arbeid på stedet.

Pågrepet like etter drapet

Den nå drapstiltalte mannen ble pågrepet like etter i Apotekergata, på veg bort fra åstedet. Mannen erkjente samme kveld å ha forårsaket dødsfallet. Samme kveld gjorde politiet også søk i området, og dykkere hentet opp det som trolig var drapsvåpenet – en kniv – fra vannet utenfor Sjøbua.

Politiadvokat Inger Myklebust Ferstad har tidligere sagt til Sunnmørsposten at de også har deler av hendelsen på overvåkningskamera.

Like før drapet var flere personer involvert i en konfrontasjon. Det skal ha vært en bakenforliggende konflikt mellom to andre involverte personer, som avdøde og tiltalte var sammen med. Konflikten var knytta til et rusmiljø.

Saka ble først publisert i Sunnmørsposten.