Melder seg ut av Frp i protest

Margareth Hoff Berg kunngjorde mandag kveld at hun melder seg ut av Frp. Årsaken er sterk uenighet med ledelsen i fylkespartiet om de store vegprosjektene i fylket.

Her er uttalen Hoff Berg sendte ut om utmeldelsen:

«Jeg har i kveld meddelt styret i Molde FrP at jeg melder meg ut av Fremskrittspartiet. Jeg vil resten av perioden sitte som uavhengig representant i Molde og på fylkesnivå. Jeg trekker meg som leder og gruppeleder for Molde FrP.

Begrunnelsen for denne avgjørelsen kan kort oppsummeres med at jeg er sterkt uenig i de avgjørelser ledelsen i Møre og Romsdal FrP pålegger sine medlemmer å stemme for, i forhold til de store veiprosjektene i fylket, samtidig som de undergraver all videre utvikling og bygging i Molderegionen. Jeg kan ikke med åpne øyne og godt mot være med å bygge opp et lokallag i Nye Molde kommune som ønskelig, der fylkesstyret og fylkeslaget ofrer sine medlemmer og stemmer i deler av Romsdalsregionen, til fordel for stemmesanking på Sunnmøre og Nordmøre med aktiv omkamp om veitrasé over Romsdalsfjorden. Som aktiv politiker siden 2002 har jeg vært en lojal medarbeider og Frp-politiker i Molde og for hele fylket. Med de valgkampsaker som FrP i Møre og Romsdal går inn i en valgkamp med, kan jeg ikke lengre være en del av dette kollegiet.

Utspillene i media fra gruppeleder og fylkesleder i FrP med personangrep på flere folkevalgte i fylket, på stortinget og ansatte i fylkeskommunen kan jeg ikke stille meg bak.

Jeg takker nominasjonskomiteen for ikke å renominere meg på fylkestingslisten, da ble avgjørelsen som jeg har ruget på siden forrige Fylkestingssamling blitt mye enklere å ta, å melde meg aktivt ut av partiet.»