Kontrollkomiteen vil ha ny, lukket terrorhøring

Det besluttet komiteen tirsdag, dagen etter at Erna Solberg (H) og en rekke sittende og tidligere statsråder måtte forklare seg om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror og angrep.

Det blir en lukket høring, bekrefter komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) overfor NTB etter møtet.

Statsministeren og flere statsråder tok mandag selvkritikk for at de ikke har gitt et riktig helhetsbilde av arbeidet med terrorsikringen.

Med en ny, lukket høring blir det fjerde gang siden 2017 Stortinget kaller inn justis- og forsvarstopper og en rekke nåværende og tidligere statsråder til høring om såkalt objektsikring.