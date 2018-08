Hva skal bonden gjøre?

Nyheter

Toppledere i Norsvin, TYR, Nortura og Norsk Sau og Geit stiller til debatten som føres av Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag. Fagmøtet arrangeres fredag i forbindelse med Dyregoddagene i Gjemnes.

Tema for møtet er overproduksjonen av kjøtt.

– De siste to åra har det vært et overskudd på produksjon av sauekjøtt, det har vært et økende overskudd på grisekjøtt og i år er det et forbigående overskudd av storfekjøtt på grunn av tørken og mangel på fôr. Dette preger økonomien til bonden, sier Mikkelsen til Rbnett.

I en pressemelding peker Nortura på at om lag 70 prosent av den gjennomsnittlige bondens inntekter kommer fra markedet og at markedsbalanse er enkeltfaktoren med størst innflytelse på økonomien til norske bønder.

– Hva kan bonden gjøre? Hva kan slakteriene, politikerne og butikkjedene gjøre? Dette er tema under debatten, sier Mikkelsen.

Lederen i bondelaget peker videre på at en vil ta opp tema som import av kjøtt, langsiktige trender i markedet, klima og holdninger til kjøtt i samfunnet.

– Vi vil også se på hva som er årsaka til problemet. Produseres det for mye eller er det salget som minker?

Hvordan skal en håndtere overproduksjonen? Hvordan kan en unngå den samme situasjonen for storfekjøtt? Hvordan kan en regulere produksjonen uten å påføre bøndene for store tap? Det er blant spørsmålene som skal opp til debatt.

Før debatten vil det bli holdt innlegg fra lederne Trine Hasvang Vaag i Nortura, Geir Heggheim i Norsvin, Leif Helge Kongshaug i TYR og Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.