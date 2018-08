Humlegård: Vi rapporterte feil, men ble overtolket

Nyheter

Allerede i 2014 rapporterte Politidirektoratet med såkalt grønt lys at arbeidet med å lage et samlet planverk for bruk av politiets sikringsstyrker var i mål. Det samme gjentok seg i 2015 – selv om det ikke stemte.

– Feilen var og er min, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag om Riksrevisjonens kritikk av regjeringens arbeid med å følge opp sikring av sentrale objekter i samfunnet.

Han la til at Politidirektoratet hadde gitt noe mer nyansert informasjon i merknadsfeltet, men understreket:

– Bruk av farge var feil og kunne absolutt misforstås.

Ble overtolket

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) fulgte opp og pekte på at statsminister Erna Solberg (H) overfor Stortinget tidligere har meddelt at Politidirektoratet hadde rapportert om «grønt» for justissektorens arbeid med å sikre egne skjermingsverdige objekter. Det viste seg uansett ikke å stemme, i tillegg til at det feilaktige grønne lyset handlet om noe helt annet – nemlig om planer for sikringsstyrkene.

– Er det korrekt forståelse at statsministeren gikk videre enn det dere hadde varslet?

– Ja, vi rapporterte ikke på hele justissektoren, sa Humlegård.

Sa fra i 2015

SVs representant i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes fulgte opp:

– Vi kan altså slå fast at det var feil formidlet av statsministeren, og dessuten at det aldri var korrekt å rapportere om grønt under vår forrige høring i fjor. Statsministeren har altså levd i denne villfarelsen fra 2014 til 2017. Når ga Politidirektoratet beskjed om at hennes oppfatning var feil, ville Fylkesnes vite.

Humlegård svarte at Politidirektoratet både muntlig, i mail og deretter i et brev påpekte feilen da den fremkom i regjeringens forslag til statsbudsjett høsten 2015.

Uvisst om det ble oppfattet

– Dette var jo feil informasjon til Stortinget. Hadde dere ikke behov for å rette opp feilen, ville Fylkesnes vite.

– Vi skrev hva som var status for bruk av sikringsstyrker, og ut av det kunne man utlede at dette ikke var ferdig planlagt. Men hvordan dette ble oppfattet på politisk nivå har ikke jeg noe grunnlag for å mene noe om, sa Humlegård.

På direkte spørsmål la han til at han ikke kan si noe om Politidirektoratets rapportering ble formidlet videre til statsministeren:

– Jeg kan ikke uttale meg om hva justisminister eller statsminister har ment eller forstått rundt dette, sa politidirektøren.