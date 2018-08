Amundsen: Umulig å unngå kritikk fra Riksrevisjonen

Nyheter

Frp-politikeren, som satt som justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018, viste blant annet til arbeidet med beredskapssenteret på Taraldrud.

– Beredskapssenteret er politiets viktigste skjermingsverdige objekt, og det å få dette på plass ville permanent sikret fire av politiets tolv skjermingsverdige objekter i henhold til lov og forskrift, sa Amundsen.

– Men det er i overkant urealistisk å forvente at dette skulle stått ferdig i løpet av de sju månedene som gikk fra siste høring til Riksrevisjonen ble ferdig med sitt arbeid i desember 2017. Like fullt er det dette kravet som stilles, dersom kritikken fra Riksrevisjonen skulle uteblitt, fortsatte Amundsen.

Han mener han har tegnet et riktig bilde av sikkerhetssituasjonen og viste også til at Solberg-regjeringen har gjennomført et «historisk løft» på beredskapsfeltet.

– Sikringen av politiets skjermingsverdige objekter er, som jeg gjorde rede for i høringene i 2017, et pågående arbeid. Noen er permanent grunnsikret, andre vil kreve tid, og det er en grunn til det, sa Amundsen.

– Og jeg vil understreke at dette ikke innebærer at de er usikret. Det er iverksatt kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten, sa den tidligere justisministeren.

Han mener departementet og fagetatene har kommet langt i arbeidet med å legge planer for hvordan samfunnsviktige bygg skal sikres.

– Som det ble sagt tidligere i dag har vi oversikt over flere hundre utpekte objekter og planverk for de fleste. Dette stemmer meget godt med min redegjørelse fra høringene i 2017. Dersom jeg skal mene noe utover det, vil jeg si at Riksrevisjonen underkommuniserer arbeidet som er gjort fra politiets side, sa Amundsen.