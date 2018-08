Nyheter

En rolig natt for politiet i Romsdal . Ifølge politiloggen måtte en patrulje rykke ut klokken 02.24 etter melding om at en overstadig beruset person oppholdt seg på campus i Molde. Da en patrulje kom til stedet fant imidlertid vedkommende ut at det var best å gå hjem ved egen hjelp - og uten noe mere bråk.

- Når det gjelder ordenssaker har det vært rolig, opplyser operasjonsleder Tove Anita Asp hos Politiet i Møre og Romsdal.