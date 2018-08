Premier League-ekspert: - Mourinho skaper uendelige blodige slag med egen klubb

Nyheter

Oliver Holt i Daily Mail skriver i søndagens utgave av avisen om den negative situasjonen i United. Holt har dekket engelsk toppfotball i snart 25 år.

– Ed Woodward (United-direktør) er en smart mann og bør ikke være overrasket. Han fikk det han betalte for i Mourinho. En konflikt-konge som varer i maksimum fire år. Å se Mourinho er som å se en film i endeløs reprise. Det samme skjer gang etter gang.

– United fikk en kar som kommer inn i en klubb og skaper endring med sin karisma og sine resultater, dropper angrepsfotball, lever i nuet og som har for vane å gjøre sitt forhold til klubben til det ene blodige slaget etter det andre.

Reprise?

Holt fortsetter og peker på likheterer med da Mourinho måtte forlate Chelsea. – Nå etter bare to kamper er Mourinho tilbake i sitt normale habitat. Situasjonen ligner allerede på det som skjedde i Chelsea i 2015-16-sesongen. Poenget er at når Mourinho begynner å opptre som nå, så er det som regel slutt ved juletider. Den konstante interne konflikten i klubben ser ut til å tappe alle for energi mens Manchester City og Liverpool rir på en bølge av positivitet.

I 2016 ble Mourinho sparket etter en elendig høst. Det skjedde bare noen måneder etter at Chelsea hadde vunnet Premier League.

United får besøk av Tottenham mandag. I forrige serierunde tapte Mourinhos lag 2-3 borte for Brighton.

Mourinho er nå favoritt hos spillselskapene til å bli den neste manageren som sparkes i Premier League. Han og Leicesters Claude Puel gir fem ganger innsatsen.