Mann påkjørt av T-banen i Oslo

Nyheter

Det ble først meldt at det hadde vært supporterbråk ved stasjonen, men politiet sier det kun har vært Brann-supportere på stedet. Eliteserielagene Vålerenga og Brann spiller kamp i hovedstaden søndag.

Det er en Brann-supporter som er påkjørt, og politiet sier tilstanden hans er kritisk. De betegner hendelsen som en ulykke.

– Vi har vært i sentrum i ettermiddag og kveld for å forhindre ordensforstyrrelser i forbindelse med fotballkampen. Vi var på Nationaltheatret da det kom melding om at det var kastet bluss på stasjonen. Kort etterpå meldte en patrulje at det lå en person i sporet og at vedkommende trolig var påkjørt, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

– Mannen er tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt til sykehus, forteller Aune. Det er foreløpig ikke klart hvordan mannen havnet i sporet.

Operasjonslederen sier politiet har mange patruljer på stedet for å sikre åstedet og snakke med vitner.

Samtlige T-banelinjer ble stanset i forbindelse med bråket og hendelsen på Nationaltheatret, men litt etter klokken 19 var det normal drift østover fra Stortinget stasjon. Vest for sentrum snur T-banen ved Majorstuen stasjon, opplyser Sporveien.