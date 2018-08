Nyheter

Pave Frans avslutter Irlands-besøk

Pave Frans avslutter sitt besøk i Irland blant annet med en stor utendørsmesse i Phoenix Park i Dublin, der man venter at 500.000 mennesker møter fram.

Samtidig samles ofre for overgrep fra pedofile prester og deres sympatisører for å kreve at kirken gjør mer for dem.

Zimbabwes president tas i ed

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa tas i ed. Det skjer etter at landets grunnlovsdomstol forkastet opposisjonens forsøk på å annullere valgresultatet på grunn av påstått fusk i valget 30. juli.

Mnangagwa, som var Robert Mugabes høyre hånd, var med på kuppet som gjorde slutt på Mugabes mangeårige sterkt undertrykkende styre. Nå håper zimbabwerne på en mer demokratisk framtid uten økonomisk krise.

Siste dag av 22. juli-opptak i regjeringskvartalet

Søndag blir siste dag av opptakene til NRKs TV-serie om 22. juli, som har pågått hele uka, i regjeringskvartalet i Oslo.

Scenene som spilles inn, skal bli en del av dramaserien «22. juli», som skal handle om «hvordan samfunn, system, verdier og ideologi kommer til syne når noe så forferdelig som terrorhandlingene 22. juli rammer en nasjon».

Merkel og Seehofer på TV om migrasjonspolitikk

Tysklands statsminister Angela Merkel og innenriksminister Horst Seehofer, som er uenige om landets migrasjonspolitikk, gir hvert sitt intervju om temaet på tysk TV. Kl. 18.30 og 19.10.

Trass i at de sitter i samme regjering, har Seehofer vært svært kritisk til Merkels åpne holdning til de hundretusener av flyktninger som er kommet, og uenigheten førte nesten til regjeringskrise tidligere i år.

Hawaii fortsatt utsatt for flom

Stormen Lane passerte forbi Hawaii lørdag, men fortsatt regner det så kraftig at myndighetene advarer innbyggerne mot flom og oversvømmelser.

Lane startet som en kraftig orkan, men ble nedgradert før den nådde Hawaii. Den beveget seg imidlertid så langsomt framover at den fikk god tid til å dumpe store nedbørsmengder over de amerikanske stillehavsøyene.