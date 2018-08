Nyheter

Senator John McCain er død, 81 år gammel

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain døde, 81 år gammel, på sin ranch i Arizona med familien til stede.

McCain døde lørdag av en aggressiv form for hjernekreft etter at familien hans dagen før opplyste at han hadde besluttet å avslutte behandlingen.

Peru slipper inn venezuelanere uten pass

Peru ga har gitt asyl til hundrevis av venezuelanere som ikke rakk fram til grensa før kravet om pass ble innført natt til lørdag.

Venezuelanere i titusenvis flykter fra fattigdom og matmangel i hjemlandet sitt for å slutte seg til dem som allerede har etablert seg i andre søramerikanske land.

KrF reagerer på Unge Venstres abortforslag

Unge Venstre vil doble grensen for selvbestemt abort til 24 uker. – Det er skremmende og blottet for etiske refleksjoner, mener Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han viser til at barn ned til 21 uker kan overleve, og mener at forslaget til Unge Venstre gjør det mulig å abortere barn som kan bli reddet, og som man i dag prøver å redde hvis det blir født for tidlig.

To menn reddet opp fra sjøen i Haugesund – fraktet til sykehus

To menn i 30-årene ble fraktet til sykehus betegnet som kraftig nedkjølte etter at de ble reddet opp fra sjøen i Haugesund natt til søndag.

– Vi fikk melding om at noen ropte etter hjelp i nærheten av et skjær som ligger sør for Karmsund bru, sa operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

Stor fare for oversvømmelser på Hawaii

En svekket tropisk storm Lane dreide lørdag vestover bort fra Hawaii. Men det er fortsatt fare for omfattende oversvømmelser på grunn av kraftig nedbør.

Lane, som startet som en orkan i sterkeste kategori sør i Stillehavet, ble gradvis nedgradert etter hvert som den nærmet seg Hawaii, og fredag ble den nedgradert til tropisk storm. Men siden den beveget seg så sakte, slapp den ned store mengder regn.