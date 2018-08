Har du 10 millioner til overs? Nå er det første bygget på sjukehusområdet til salgs

Nyheter

Det store bygget i Stuevollvegen 6 ligger litt nord for Lundavang og sør for Bekkevoll ungdomsskole. Det ble bygget i 1959, og ble oppført som hybelbygg for ansatte ved Molde sjukehus. De senere åra har det huset ulike institusjoner og asylmottak. Bygget har stått tomt de tre siste åra. Bygget er en del av sjukehusområdet, og er det første bygget på området som legges ut for salg.

Det er Statsbygg som eier eiendommen, men har selv ikke benyttet den.

Bygningen inneholder tre etasjer i tillegg til underetasje. Hver av etasjene er på 235 kvadratmeter, og inneholder til sammen 27 soverom fordelt mellom første og tredje etasje.

I Finn-annonsen står det at det tas forbehold om at bygget er godkjent for 27 hybler, da det ikke foreligger en ferdigattest, og at en eventuell kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunale myndigheter for å få det bekreftet.

Standarden beskrives som enkel. Overflater er fornyet siden 1959, men elde og slitasje er gjennomgående i hele bygget, både innvendig og utvendig.

Hele tomta er på 1,760,3 kvadratmeter og prislappen er på 10 millioner kroner.

Interesse fra kommunen

Bygget i Stuevollvegen ble også lagt ut for salg i mai i år. Da hadde Molde kommune forkjøpsrett på bygget. Ordfører Torgeir Dahl fortalte den gang at kommunen har vært interessert, men at de ville avvente for å se an interessen i markedet.

Nå er bygget lagt ut for salg på Finn.no, og er tilgjengelig for «alle.»

Regiondirektør for Midt-Norge i Statsbygg, Kjetil Lehn, uttalte til Rbnett i mai at det ikke var en spesiell grunn til at bygget ble lagt ut for salg på det tidspunktet.

– Det er rett og slett et manglende behov for bygget. Bygget har vært brukt til forskjellige formål, blant annet av Bufetat, Barne- og ungdoms- og familieetaten. Det er ikke Statsbyggs oppgave å eie boliger, så bygget skal nå overførs til ordinære boliger igjen, sa Lehn til Rbnett den gang.