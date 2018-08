Nyheter

Pressekonferanse om Kongo

WHOs krisesjef Peter Salama holder pressekonferanse i Genève om ebolautbruddet i Kongo som har krevd over 60 menneskeliv.

Helsedepartementet i Kongo opplyste denne uken at det per onsdag var registrert 103 tilfeller. Av disse er 76 bekreftet å være ebola. Utbruddet begynte 1. august i provinsen Nord-Kivu, og tilfeller er registrert både der og i naboprovinsen Ituri.

Møte i Russland

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møter sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu i Moskva. De to møttes også for en drøy uke siden i Ankara, for å forberede et angivelig internasjonalt toppmøte om Syria. De holder en felles pressekonferanse etter møtet.

Tyrkia og Russland har gjennom hele den sju år lange borgerkrigen i Syria stått på hver sin side, men har samarbeidet om noen begrensede fredsoperasjoner de siste månedene.

Pressekonferanse om energiaksjer i SPU

Finansdepartementet mottar rapporten fra utvalget som har vurdert grunnlaget for Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer i energiaksjer.

Her vil utvalgsleder Øystein Thøgersen presentere hovedtrekkene i utredningen før han overleverer den til finansminister Siv Jensen.

Togtrafikken Østfoldbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil sammen med Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet gjennomgå sommerens problematiske trafikkavvikling på Østfoldbanen.

Sammen vil de komme fram til hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre reisehverdagen for pendlerne.