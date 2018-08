Se Europaliga-playoff direkte på Rbnett: Zenit - Molde klokka 18.00

Nyheter

I kveld er det duket for Europaliga-playoff i St. Petersburg mellom Zenit og MFK. Ingen norske tv-kanaler har valgt å kjøpe rettighetene til kampen, og prioriterer Rosenborgs hjemmekamp mot Shkëndija. Interessen for MFKs Europa-spill er stor blant Rbnetts lesere. Romsdals Budstikke har kjøpt eksklusive rettigheter til kampen. Det er første gang mediehuset kjøper tv-rettigheter på et slikt nivå.

– Dette er et stort løft for oss som det ligger mye arbeid bak. Det er ikke sånt vi holder på med til vanlig, Calle Indbjør i 1FM har stått på og jobbet hardt for at dette skal gå i orden. Han har vært den store pådriveren bak, både for 1FM og Rbnett, sier redaktør i Romsdals Budstikke, Øyvind Brunvoll.

Rettighetskjøpet er et samarbeid mellom Romsdals Budstikke og Istad Kraft.

– Romsdals Budstikke fyller 175 år i år, og vi tok derfor kontakt med en annen jubilant, Istad Kraft som fyller 100 år. Konsernsjef Ivar Kosberg var enig i at vi måtte ta ansvar for å få vist kveldens oppgjør i Europaligaen. Sammen fikk vi kjøpt eksklusive rettigheter till kampen, sier Brunvoll.

Kampen sendes direkte på Rbnett klokka 18, og det skjer i samarbeid med tekniske samarbeidspartnere i Oslo, Kristiansund, Tyskland og Russland. Kampen er gratis for abonnenter. Ønsker du å bli abonnent, koster det 149 kroner. Da får du tilgang til alt innhold i en måned. Kampen blir kommentert på Rbnett og 1FM av Calle Indbjør og Christian Gauseth.

Den siste uka har Romsdals Budstikke erfart hvor vanskelig det kan være å skaffe visum til Russland på veldig kort tid.

– Derfor er det ekstra viktig at vi får vist kampen. Kun to-tre supportere har tatt turen til Russland. Vi jobbet også lenge med å få sendt våre to medarbeidere Trond Hustad og Martin Brøste til Russland. De rapporterer før, under og etter kampen. Abonnenter kan også følge kampen via tekstoppdateringer på Rbnett, sier Brunvoll.