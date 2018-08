Nyheter

Ny Kina-toll

USA innfører 25 prosent toll på en rekke kinesiske varer til en verdi av 16 milliarder dollar. Kina har varslet at de vil svare med samme mynt.

Det ble for en uke siden meldt at Kinas visehandelsminister Wang Shouwen skulle til USA i nye handelssamtaler i slutten av august. Det ble da antatt at møtene ville finne sted i dag, men dette er ikke blitt bekreftet.

Sentralstyremøte i KrF

KrF holder sentralstyremøte på partikontoret fra kl. 9.30. Det er ventet at møtet varer til ettermiddagen. Før den tid vil KrF-leder Knut Arild Hareide stille i Politisk kvarter på NRK.

Saken om partiets familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold som viet KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund, er ventet å bli diskutert begge steder.

Orkan på vei mot Hawaii

Orkanen Lane som er på vei mot Hawaii, er den kraftigste stormen som er ventet å treffe Hawaii siden 1992. Innbyggerne hamstrer mat og vann for å forberede seg.

Det forventes at orkanen kan treffe Hawaii mellom torsdag og lørdag med en vindstyrke på 44 meter i sekundet, noe som gjør det til den kraftigste stormen i landet siden orkanen Iniki i 1992.

FN-møte om Gazastripen

FNs sikkerhetsråd drøfter den israelsk-palestinske konflikten i New York.

Den spente konflikten på Gazastripen ser ikke ut til å dempe seg. Siden slutten av mars er 168 palestinere drept og over 17.000 såret. FN har flere ganger uttrykt bekymring over situasjonen og oppfordret partene til å dempe konfliktnivået og unngå ytterligere opptrapping.

Fjerde kvalikrunde

Flere norske lag går i aksjon i fjerde runde i europaligakvalifiseringen i dag.

Molde møter Zenit St. Petersburg i Russland klokka 18, Sarpsborg tar imot israelske Maccabi Tel Aviv klokka 19.05, og makedonske Shkëndija gjester Rosenborg på Lerkendal klokka 20.45.