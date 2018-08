Nyheter

Bompengeaksjon

Bompengemotstandere har varslet en stor aksjon onsdag, der de skal kjøre i kolonne i tre kilometer fra Bybrua i Stavanger, gjennom byen og til motorveien.

Forrige uke møtte opp mot 1.000 personer opp for å demonstrere mot bommene i Sandnes. Aksjonistene, som kaller det et folkeopprør, venter enda større oppmøte i dag.

Rovviltnemnder behandler klagesaker

Rovviltnemndene i sone 4 og 5 holder felles møte der de skal behandle 26 klager på lisensfelling av ulv.

Rovviltnemndene besluttet i juni en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Klagene kommer fra begge sider, dem som mener tallet er for mye og for lite.

Hunt møter Pompeo

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt møter USAs utenriksminister Mike Pompeo i Washington i dag.

Hunt ankom Washington onsdag, hvor han i en tale ba EU innføre strengere sanksjoner mot Russland, slik som har gjort USA. Han er i USA for å blant annet be om forsikringer om at amerikanske myndigheter står skulder til skulder med Storbritannia mot Russland.

Nye Russland-sanksjoner

Nye amerikanske sanksjoner blir iverksatt mot Russland i dag. De innføres i forbindelse med nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal i Storbritannia i mars.

Storbritannia og USA mener å ha slått fast at Russland sto bak giftangrepet. Myndighetene i Russland har gjentatte ganger avvist at de hadde noe med forgiftningen å gjøre.