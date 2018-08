Sammen skal de sørge for kjøling i et brennhett sjømatmarked

Nyheter

Perfect Temperature Group AS har inngått avtale om kjøp av FrioNordica, og samler eierskapet til Fræna-bedriften og Kuldeteknisk i et nytt konsern, skriver selskapet i ei pressemelding.

FrioNordica er en ledende produsent av kjølesystemer med hovedkontor i Malmefjorden i Fræna. Bedriften har også avdeling i Grimstad og et datterselskap i Chile. Kuldeteknisk er Nord-Norges ledende serviceselskap på kuldeinstallasjoner, og en betydelig leverandør av kjøle- og fryseløsninger for industri og marin virksomhet.

– Til sammen har FrioNordica og Kuldeteknisk en komplett produktportefølje tilpasset et stadig voksende internasjonalt sjømatmarked. Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstedeværelse på Nordvestlandet, og vi vil styrke vår posisjon internasjonalt, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning, som er hovedaksjonær i PTG.

Høifødt forteller om et brennhett sjømatmarked.

– Verdensbefolkningen øker, og behovet for sunne proteiner driver et stadig mer brennhett sjømatmarked. Det fører med seg et økende behov for effektive kjøle- og fryseløsninger både på land og til havs. Sammen med FrioNordica blir vi en komplett og uavhengig leverandør med fokus på miljøvennlige løsninger, sier Høifødt.

Noen av aksjonærene i FrioNordica reinvesterer og blir aksjonærer i PTG. Blant annet blir de to gründerene Per Johansen og Per R. Samuelsen med på eiersiden i PTG.

– Vi ser fram til å bli med i et enda større kompetansemiljø, og til å bidra til videre vekst for PTG, sier Ketil Røberg, administerende direktør i FrioNordica.