Ny kontrakt til Aas mek: – Gjør at vi har full sysselsetting fram til 2020

Aas mekaniske verksted har inngått kontrakt med Kerko Seatrans AS om bygging av en brønnbåt fra verftets eget design. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet, og båten skal overleveres rederiet sommeren 2020.

Skipet er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system og skal også være servicefartøy for oppdrettsanlegg.

Aas mekaniske verksted skriver i ei pressemelding at verftet ser på denne kontrakten som meget viktig for deres posisjon som ledende brønnbåtbygger. Dette gjør at verftet har full sysselsetting til sommeren 2020.