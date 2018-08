Gir seg som distriktsredaktør i NRK etter 13 år

Nyheter

Hallstein Vemøy har bestemt seg for å slutte som distriktsredaktør i NRK Møre og Romsdal etter 13 år i stillinga, det melder NRK i ei pressemelding. I løpet av høsten skal han jobbe med utviklingsprosjekt for NRK-avdelingene i Midt-Norge og for distriktsdivisjonen i NRK.

– Hallstein er en dyktig leder som har stått i bresjen for utvikling og kvalitet gjennom mange år. Det siste håret har kontoret under hans ledelse løfta det digitale nyhetsoppdraget på en imponerende måte. NRK Møre og Romsdal var viktig rog ejnnomføringa av det store dugnadsprosjektet i NRK, der hele landet ble med i en stor ryddeaksjon. Vemøy har både i dette prosjektet, og andre, tatt initiativ til samarbeid på tvers av avdelingene i NRK, og de andre mediehusene i fylket. Jeg kommer til å savne han i ledergruppa, men det er lov å gi seg på topp, sier regionredaktør Sigrid Gjellan.

Vemøy startet i jobben som distriktsredaktør i september 2005.

– Jeg kjenner meg privligert som har fått jobbet med så mange dyktige folk og spennende utfordringer opp gjennom åra. Jobben som distriktsredaktør er svært mangfoldig og jeg er imponert over hvordan medarbeiderne mine har tatt de krevende omstillingene digitalskftet har bydd på for mediebransjen disse årene. Etter 13 år følte jeg det var rett med noe nytt, både for min egen del og for redaksjonen, og er veldig glad for at jeg framover skal få bruke erfaringa mi i ulike prosjekt for å utvikle NRK, sier Vemøy.