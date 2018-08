Fra 2020 kan søppelbiler og containere med RIR-logo bli et vanlig syn i Rauma

Nyheter

RIR er villige til å ta på seg ansvaret for renovasjonen i Rauma kommune, og de investeringene som må til for å møte framtidige krav til behandling av avfallet, skriver RIR i ei pressemelding. RIR vil innføre samme innsamlingsordning i Rauma som i de øvrige kommunene som dekkes av selskapet, inkludert henteordning for glass- og metallembalasje.

– Vi har som prinsipp at alle innbyggere skal ha samme servicegrad, og det vil også komme eventuelle nye kommuner til gode, sier daglig leder, Jan-Egil Korseberg.

Vedtaket kommer som følge av at Rauma tidligere i år valgte å gå i forhandlinger med selskapet om en mulig overgang fra NIR, hvor kommunen er medlem i dag.

Skulle Rauma gå for denne løsningen, kan de ble fullverdig medlem i RIR fra 1. januar 2020.

– Tidspunktet er valgt utfra at kommunesammenslåingene i regionen også medfører behov for endring av selskapsavtalen, sier Korseberg.

Saken skal behandles av kommunestyret i Rauma i september.