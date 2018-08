Nyheter

Turnbull ble utfordret

Australias statsminister Malcolm Turnbull beholder jobben etter å ha blitt utfordret av innenriksminister og partifelle Peter Dutton.

Turnbull stilte posten til disposisjon under møte i Det liberale partiet etter at det i flere uker har blitt spekulert i at han ikke hadde nok støtte blant sine egne. Turnbull vant med 48 mot 35 av stemmene, og Dutton valgte å gå av, ifølge den australske kanalen ABC.

Taiwan mister enda en alliert

Tawain sier de bryter alle diplomatiske bånd med El Salvador ettersom de mener det søramerikanske landet vil etablere bånd med Kina.

Utenriksminister Joseph Wu fordømte Kinas «brutale handlinger» da han kunngjorde beslutningen tirsdag. Han sa at El Salvador hadde bedt om finansiering av et havneprosjekt som de ikke var villige til å gi, ettersom det ville påføre begge landene gjeld.

Vogntog sperrer trafikken

Et vogntog som har kjørt av motorveien i nordgående retning på E39 utenfor Stavanger, har store materielle skader og vil påvirke trafikken utover.

Det melder politiet i Sørvest på Twitter klokka 4.37 tirsdag. Ulykken skjedde ved avkjørselen til Stavanger universitetssjukehus (SUS) i nordgående retning, altså på vei fra Sandnes mot Stavanger.

Flere mistet livet i Italia

Minst ti turister har omkommet etter at de ble tatt av en stormflom i Calabria-regionen helt sør i Italia, opplyser lokale redningstjenester. Flere er savnet.

Ifølge Reuters er antallet omkomne steget til ti. Minst 23 mennesker har blitt reddet, sju av dem er skadd, ifølge nyhetsbyrået AP. En av dem er en ti år gammel gutt som ble behandlet på sykehus etter å ha blitt kraftig nedkjølt.

Brasil holder grensa åpen

Brasil stenger ikke grensa mot Venezuela med det første, til tross for sammenstøtene mellom innbyggere og flyktninger i en grenseby i helgen.

Landets sikkerhetsminister Sérgio Etchegoyen sier i en pressekonferanse at det å skulle stenge grensa vil være ulovlig, samtidig som det ikke vil hjelpe på situasjonen i grensebyen.