Frank Sve topper Frp-lista – Hoff Berg er ute

Fremskrittspartiets nominasjonskomite har enstemmig innstilt Frank Sve som førstekandidat til neste høsts fylkestingsvalg. Lista er endelig, og den er noe endret fra førsteutkastet.

Den profilerte Frp-politikeren Margaret Hoff Berg i Molde er ikke med på lista denne gang.

– Vi har valgt å ta ut Margaret Hoff Berg av listen. Bakgrunnen for dette er at vi mener Margaret er viktig for å bygge Molde FrP videre. Kommunesammenslåingen og arbeidet frem mot lokalvalget kommer til å ta mye tid og ressurser. Dette er vurderinger som vi også har gjort når det gjelder Ålesund og bruken av mannskap derfra, sier Anne Marie Fiksdal på vegne av nominasjonskomiteen. Sjøl er vestnespolitikeren inne på 3. plass på lista.

Lokallag og delegater kan fremme endringsforslag fram til 22. september. Det er så opp til nominasjonsmøtet å bestemme hvordan den endelige listen skal se ut.

Her er lista fra nominasjonskomiteen: