- Finner trøst i å bli trodd

Mette Ekroll Nyland er bistandsadvokat for kvinnen som anmeldte MFK-spiller for såkalt sovevoldtekt.

Som kjent ble mannen frikjent for straff, men dømt til erstatning til kvinnen, basert på at det er mer sannsynlig at han har begått handlingen enn ikke. For å domfelle en person, er det som kjent et strengere beviskrav: En sak må da være bevist «utover enhver rimelig tvil».

- Fornærmete registrerer at hun blir trodd av alle tre dommerne, siden alle tre er enige om oppreisingserstatning til henne. Det betyr at de legger hennes forklaring til grunn som den klart mest sannsynlige i denne saken, sier Ekroll Nyland.

Og:

- Hun finner en viss trøst i det.

Stor belastning

Samtidig er og har saka vært en stor påkjenning for kvinnen.

- Den har vært en kjempestor belastning for fornærmede, også på grunn av håndteringen av saka i media. Mannens tilknytning til MFK har vært en kjempestor ekstrabelastning, sier bistandsadvokaten.