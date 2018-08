Nyheter

Carlsen vant etter monsterparti

Etter hele seks og en halv time klarte endelig Magnus Carlsen å ta innersvingen på Sergej Karjakin og vinne partiet i Sinquefield Cup i sjakk i USA.

Dermed står verdensmester Carlsen med én seier og én remis i turneringen i St. Louis. Carlsen prøver å vinne turneringen for første gang siden 2013.

Familier møtes på Koreagrensen

Utvalgte nord- og sørkoreanere får over tre dager møte igjen nære slektninger som de ble skilt fra da de havnet på hver sin side av grensen under Koreakrigen.

Mandag fant de første møtene sted, og flere titall eldre sørkoreanere traff igjen familiemedlemmer i Nord-Korea, nesten 70 år etter at de ble atskilt.

Flere døde etter jordskjelv på Lombok

Minst fem personer har mistet livet etter at øya Lombok i Indonesia søndag ble rammet av flere jordskjelv. Det kraftigste kom setn på kvelden og hadde en styrke på 6,9.

Det ble utløst 20 kilometer under bakken noen kilometer sør for byen Belanting, og ble etterfulgt av minst fem kraftige etterskjelv, opplyser U.S. Geological Survey.

Viktor Hovland amatørmester i golf i USA

Norske Viktor Hovland knuste søndag Devin Bling i finalen da han vant USAs amatørmesterskap i golf i Pebble Beach.

Den norske 20-åringen har storspilt hele uken og utklasset den ene konkurrenten etter den andre. Han dominerte også mot Bling og avgjorde kampen med fem hull igjen å spille.

Djokovic fullførte samlingen

Novak Djokovic beseiret Roger Federer i strake sett og ble den første tennisspiller som har vunnet alle de ni Masters 1000-turneringene.

De to superstjernene møttes i finalen i Cincinnati Masters. Det var deres første innbyrdes oppgjør på to år som følge av skadeproblemer, og serberen trakk det lengste strå med 6-4, 6-4.