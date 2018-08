Dette er dommen for voldtektstiltalt MFK-spiller - saken ankes til lagmannsretten

Nyheter

MFK-spilleren er dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Aktor Ingvild Thorn Nordheim forteller til Rbnett at hun er overrasket over kjennelsen og at påtalemyndigheten vil anke saka til neste instans.

Retten delt

Retten var delt i spørsmålet om i skyld. Retten finner det ubestridt at formermete og MFK-spilleren hadde samleie, men var uenig i spørsmålet om fornærmete var ute av stand til å motsette seg handlingen eller om hun var frivillig med på samleiet.

Fagdommer og rettens leder mente MFK-spilleren uten tvil hadde foretatt handlingen og derfor burde dømmes til straff. De to meddommerne mente det foreligger klar sannynlighetsovervekt for at MFK-spilleren hadde samleie med kvinnen mens hun sov, og at hun ikke var i stand til å motsette seg dette. De to siste dommerne mente imidlertid at det foreligger tvil og at MFK-spilleren derfor ikke kan idømmes straff.

De to meddommerne mente det foreligger rimelig tvil og fornuftig tvil rundt dette spørsmålet. Flertallet mente en ikke kunne se bort i fra at MFK-spillerens forklaring var det som skjedde. MFK-spilleren har forklart at kvinnen var frivillig med på samleiet.

I retten forrige uke

Saka gikk for Romsdal tingrett tirsdag og onsdag forrige uke. Her ble det mottatt vitnemål fra åtte vitner i tillegg til fornærmete og forklaring fra den da tiltalte MFK-spilleren. Blant vitnene i saka var to spillere i MFK-miljøet og MFK-direktør Øystein Neerland.

Aktor i saken er statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, mens forsvarer er Øyvind Panzer Iversen. Bistandsadvokat er Mette Ekroll Nyland.

Saka oppdateres.

Aktor påstår fire års fengsel Aktor konkluderer med at «ingen ting tilsier at dette ikke har skjedd».

Forsvarer påstår frifinnelse Forsvarer: Tiltaltes forklaring kan ikke utelukkes Forsvarer i voldtektssaka mot en MFK-spiller, Øyvind Panzer Iversen, la i sin oppsummering av saken ned påstand om full frifinnelse for sin klient.

Kvinnens promille var mellom 1,6 og 2,2 Analyse konkluderer at kvinnen hadde høg promille den natta hun skal ha blitt voldtatt.

Fornærmetes far kjenner seg ikke igjen i Neerlands vitnemål – Fornærmetes far truet med å knuse spillerens knær Fornærmetes far ringte MFK-direktør Øystein Neerland med trusler om et helvete for klubben. Faren kjenner seg ikke

Sov hun - eller danset og pratet hun? Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han pratet, danset, og pratet igjen med den fornærmete kvinna før hun sa ja til å bli med på soverommet, og gikk til sjøl. Dette står i sterk kontrast til avhør presentert i retten.

MFK-spilleren: - Det var frivillig Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han og den fornærmete kvinnen satt og pratet sammen på nachspiel hjemme hos ham. De to kjente ikke hverandre fra før.