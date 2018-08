– Går ikke an å juble over dommen

Nyheter

I Moldes supporterklubb Tornekrattet har det vært vanskelig å forholde seg til saken mot en av klubbens spillere.

– Dette er en vanskelig sak, der det ikke går an å juble for dommen. For det er en full frifinnelse eller ingenting. Det er bare tapere i denne saken. Vi har vært todelte i Tornekrattet om at han burde fått spille, og med 600 medlemmer må man bare regne med det, sier Tornekrattet-leder Reidar Sandblåst til Nettavisen.

MFK valgte ikke å suspendere spilleren etter at saken ble anmeldt. Sandblåst blir overrasket om klubben etter dommen lar være å bruke vedkommende.

– Han er per definisjon frikjent, det blir merkelig å utestenge ham nå. Når saken kommer opp igjen, vil vi se om noe endres. De lot ham spille mens han var siktet og tiltalt, da blir det rart hvis han ikke spiller videre, sier Sandblåst.