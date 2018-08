Nyheter

Mannen som var på konsert på Color Line i forbindelse med Jugendfest lørdag kveld skal tidlig på kvelden ha blitt bortvist fra arrangementet av politiet. Like før klokken ni ble imidlertid tenåringen tatt på fersken i det han tok seg inn i igjen på området via et tak.

Mannen blir anmeldt for forholdet, for ordensforstyrrelse og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.