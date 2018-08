Nyheter

Kvinne døde etter knivstikking

En kvinne i 20-årene døde etter at hun ble knivstukket i Kapellveien på Kjelsås i Oslo. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.20. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, og kvinnen ble fraktet til sykehus hvor hun halvannen time senere ble bekreftet omkommet.

En mann er pågrepet og siktet for drap.

Svenske død i Spania – tre pågrepet

Ifølge den lokale avisen La Opinión de Málaga som Aftonbladet siterer, rykket politiet ut til et hus i Mijas sør for Malaga klokken 19 fredag kveld etter meldinger om skrik. Der fant politiet to svenske menn som skal ha vært bundet og skadd. Den ene døde på stedet, mens en annen ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

Tidlig lørdag morgen ble tre svenske menn på 20, 24 og 27 år pågrepet. De er ifølge TT mistenkt for mord, mordforsøk og frihetsberøvelse.

Mann påkjørt i Oslo

En kvinnelig fotgjenger ble fraktet til sykehus etter at hun ble påkjørt i Maridalsveien i Oslo natt til søndag. Hun skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd.

Det var en taxisjåfør i 20-årene som kjørte på kvinnen. Politiet har tatt beslag i mannens førerkort.

Kraftig jordskjelv utenfor Fiji

Et jordskjelv med en styrke på 8,2 er registrert ved øystaten Fiji i Stillehavet. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS ble det registrert klokken 12.19 lokal tid, med en dybde på 570 kilometer.

Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel og det er ikke meldinger om skader på personer eller bygninger.

Djokovic og Federer

Tennisstjerna Roger Federer er videre til finalen i Cincinnati etter at David Goffin måtte trekke seg fra semifinalekampen på grunn av en skulderskade.

Federer møter dermed Novak Djokovic søndag for første gang på 2,5 år. Djokovic vant over Marin Cilic lørdag.