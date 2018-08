Bondevik: – Jeg har mistet en venn

Nyheter

Bondevik var statsminister samtidig som Annan var generalsekretær i FN.

– Vi ble godt kjent i disse årene. Vi drøftet blant annet Irak-krisen i 2003, og Kofi ble sliten av den bitre uenigheten i Sikkerhetsrådet. Jeg inviterte ham derfor på fottur i Norge, og sammen med våre ektefeller hadde vi flere avslappende dager med vandring i fjellene i Lofoten, sier Bondevik.

De to fortsatte samarbeidet etter at de gikk ut av sine daværende posisjoner, og de har blant annet jobbet sammen for fred og demokrati i Kenya. Annan var en støttespiller for Oslosenteret og var hovedtaler i forbindelse med tiårsjubileet i 2016.

– Sist jeg møtte ham, var på hans kontor i Genève i slutten av mars. Da virket han sprek og i fin form. Vi snakket sammen om utviklingen i land som Syria, Kenya, Etiopia og Eritrea, sier Bondevik.

Ifølge den tidligere statsministeren kunne Annan virke lavmælt, men han utstrålte stor autoritet.

– Verden har mistet en stor leder. Selv har jeg mistet en god venn, sier Bondevik.