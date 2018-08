Sjekk den lysingen!

Nyheter

Vestnes: Han har en rekke store fangster og medieoppslag for fangstene sine. Men det er kanskje ikke så rart, når man legger ned så mye tid i jakten på forskjellige arter.

Det siste året har gått til å få en lysing på over 10 kilo. Og jaggu greide han det denne uka.

Det var Fiskeavisen.no som først hadde denne saken.

I fjor var Daniel ute etter arten Blåkjeft, så han testet en plass i Tomrefjorden på en dybde på 160m.

Da smalt det bare på lysing på stanga til Daniel, så han bestemte seg for å komme tilbake året etter.

Mål om 10

– Hadde som mål å klare 10, men trua var ikke helt der, med tanke på at gytinga kanskje var over. Så når det endelig begynte å mørkne etter to timer uten napp så begynte ting å skje. En etter en lysing kom ombord og endte vell opp med 15 fisk i båten med en lysing på topp med 11 kilo og en på 7,5 kilo, forteller en glad Daniel til Fiskeavisen. Selv om han har prøvd i et år å sette ny personlig rekord på lysing, så har det vært de siste to ukene han virkelig har lagt ned kreftene i å prøve å nå målet.

– Men den skikkelig innsatsen startet for 2 uker siden. fra da har jeg nesten vært ute hver dag, forteller Andersen.

I følge bladet Villmarksliv som holder kontrollen på sportsfiske rekordene her til lands, så er Norgesrekorden på Lysing 13,950 kil,o tatt av Otte Bjelland i Bergen, den 19.07.2017.

Seig fight

– Ved tilslaget på den på 11 kilo så dro jeg stanga hardt opp i været og da sa det helt stopp. Her merket jeg det var stor tyngde! Og skjønte dette var en stor fisk. Fighten ble seig med greide å få den til overflata. Der fikk jeg se hvor lang den var og forstod med en gang dette var en lysing på 10 kilo, forteller Daniel til Fiskeavisen.

Det Daniel brukte for å lure lysingen var Tandemslep 0-15m over bunnen aktivt med 0.6-1.2knop drift.

Romsdals Budstikke har skrevet om Daniel sine fangster også tidligere. I mars fikk fikk Daniel et beist av en lange på 35,1 kg – 180 cm. Like lang som han selv!