Flere husdyr vil være på beite i årets jaktsesong

Nyheter

Den ekstreme sommertørken har ført til rekorddårlige kornavlinger og brune beiter, og husdyrbønder risikerer å ikke ha nok fôr til husdyrene sine. Derfor vil mange bønder i år la husdyrene sine gå lenger på beite i år enn normalt for å redusere behovet for vinterfôr.

– Vi er klar over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær, og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Jegere, grunneiere og bønder oppfordres av jakt- og bondeorganisasjoner til å ha god dialog og vise hensyn til hverandre.

– God dialog er ekstra viktig i forkant av årets jakt. Beitelagene må kontakte grunneierne og jaktrettshaverne for å avklare eventuell beitebruk utover høsten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Videre må jaktretthaverne ha god dialog med jegerne, sier direktør Arne Rørå i skogeierorganisasjonen Norskog.