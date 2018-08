Trafikkuhell i Molde etter ruskjøring. Kvinna hadde heller ikke lappen

Nyheter

Det var i Strandgata i Molde tidligere torsdag ettermiddag at uhellet skjedde.

Politiets Operasjonssentral i Møre og Romsdal opplyser til Rbnett at det var et lite sammenstøt mellom to biler uten personskade, og politiet ble derfor ikke kontaktet umiddelbart etter uhellet.

- Ved utfylling av skadeskjema reagerte motparten på kvinnas oppførsel, og fikk mistanke om ruskjøring. Derfor ble politiet kontaktet etterpå.

Politiet kjente navnet til kvinna etter tidligere forhold og rykket derfor ut for å få kontakt med henne.

- Hun er dømt for promillekjøring tidligere og har følgelig heller ikke førerkort, opplyser vakta på Operasjonssentralen i Møre og Romsdal.

Kvinna hadde i følge politiet promille langt over det lovlige i forhold til bilkjøring da de fikk sporet henne opp.

Blodprøve er tatt og sak blir opprettet.