Nyheter

Kina-USA-nyhet snudde Asia-børser

Kinas visehandelsminister reiser til USA i slutten av august for nye handelssamtaler, ifølge kinesiske myndigheter. Børsene i Asia reagerte fort på nyheten.

Mens de asiatiske aksjemarkedene hadde åpnet svakt torsdag, i tråd med global trend i kjølvannet av den økonomiske krisen i Tyrkia, snudde pilene da nyheten om møter mellom USA og Kina kom.

Aviser sammen for pressefrihet i USA

The Boston Globe står bak et initiativ til alle aviser og nyhetsbyråer over hele USA til å publisere en egen leder torsdag som en motreaksjon til president Trumps «skitne krig mot den frie pressen».

Rundt 200 amerikanske aviser og nyhetsbyråer følger torsdag opp, og mange publiserte lederen allerede onsdag med sitt forsvar for pressefriheten.

Krever fanger løslatt i Nicaragua

Tusenvis av mennesker demonstrerte i Nicaragua onsdag hvor de krevde løslatelse av flere hundre mennesker som har blitt arrestert siden april.

Demonstrantene marsjerte flere kilometer gjennom hovedstaden Managua hvor de ropte «frihet» i takt. «Rettferdighet og frihet for våre politiske fanger», sto det skrevet på en av plakatene.

Fordømmer angrep på barn i Afghanistan

– Barn er ikke, og må aldri være målet for voldshandlinger, sier UNICEF, som sammen med FN fordømmer drapet på minst 48 avgangselever mens de leste til eksamen på en privatskole i Kabul onsdag.

UNICEF-sjef Henrietta Fore sier organisasjonen er dypt bekymret over det økende antallet angrep i Afghanistan, spesielt i løpet av de siste ukene, og der barn fortsetter å være hardest rammet.

Atlético Madrid best i supercupen

Atlético Madrid sikret seg sesongens første tittel med seier i UEFAs supercup onsdag. Byrival Real Madrid ble slått 4–2 etter ekstraomganger. Saúl Ñíguez og Koke scoret i løpet av den ekstra halvtimen.

Det var en jevn og tøff kamp mellom to av sesongens seiersaspiranter i Champions League.