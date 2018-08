Sov hun - eller danset og pratet hun?

Nyheter

MOLDE: Det var flere tilfeller av motstridende versjoner på første dag av rettssaka mot MFK-spilleren som står tiltalt for såkalt sovevoldtekt.

Det springende punkt i saka er om kvinna var svært full og sov så tungt at hun på tidspunktet for samleie ikke var i stand til å motsette seg dette – eller om hun frivillig var med på det.

Hendelsene det er snakk om, skjedde på et nachspiel heime hos tiltalte i hans bolig i Molde natt til 14. mai i fjor.

Den tiltalte erkjenner at de to hadde samleie, men sier det var frivillig. Han forklarte at de flørtet, tok på hverandre, og elsket inne på soverommet.

Kvinna på sin side, forklarte i retten at hun våknet av at en fremmed mann lå oppå henne, at hun kjente smerter i underlivet, og at hun var naken nedentil, mens hun på overkroppen hadde trøye, ytterjakke og til og med veska hektet på seg.

MFK-spilleren: - Det var frivillig Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han og den fornærmete kvinnen satt og pratet sammen på nachspiel hjemme hos ham. De to kjente ikke hverandre fra før.

Fornærmete husker at hun våknet på soverommet Et lydopptak av en samtale mellom fornærmete og den tiltalte MFK-spilleren ble spilt av i retten tirsdag.

– Sov i en stol midt på golvet

MFK-spillerens forklaring sto i sterk motstrid til politiforklaringen fra ett av vitnene, en annen MFK-spiller, som aktor la fram i saka.

Aktor leste opp fra politiforklaringen der vitnet sa at «hun må være veldig full for å sovne på en stol midt på golvet, slik hun gjorde.»

Aktor refererte også fra vitnets forklaring at kvinna hadde samme positur over lang tid, at vitnet ikke så tiltalte gjøre noe med henne mens hun satt der, og at hun satt en god stund.

Det samme vitnet gikk imidlertid tilbake på deler av dette i retten tirsdag. Der sa han at han ikke kunne vite om kvinna sov, eller bare var veldig full og satt stille for å prøve å bli edru.

Andre vitner som traff kvinna tidligere på kvelden, forklarte også at hun var svært beruset.

Gikk sjøl – eller ble hun støttet?

Og mens tiltalte forklarte at kvinna sjøl gikk til soverommet, uten å holde i ham, sa nevnte vitne i sin politiforklaring at tiltalte tok hånda hennes over nakken, løftet henne opp og la henne ned inne på soverommet.

I retten i går sa vitnet imidlertid at hun gikk sjøl. Men etter gjentatte spørsmål fra aktor, sa han at hun ble støttet av tiltalte inn på soverommet «slik man geleider en full person – med armen rundt hodet, mens man holder vedkommende oppe. Slik jeg husker det».

Tiltalte på sin side sa at han ikke på noen måte kunne ha løftet kvinnen på grunn av en skade fra en fotballkamp.

Fikk oppstrammer av dommer

Det samme vitnet fikk for øvrig refs av dommeren, etter at han flere ganger i sin forklaring ble irritert. – Du skal ikke bli oppgitt over spørsmål du får, du skal svare skikkelig, det plikter du, sa han.

Vitnemålet ble ellers avbrutt på grunn av trøbbel med telefontolking til hans språk, og stevnet på nytt onsdag.

– Da kommer du godt forberedt og svarer ordentlig på spørsmålene du får, sa dommer Ole Ingar Ødegård.

Hele tiden foregikk for øvrig tolkning på tiltaltes språk.

Fire vitner onsdag

Aktor i saka er Ingvild Thorn Nordheim, forsvarer er Øyvind Panzer Iversen.

Onsdag føres fire vitner, inkludert MFK-direktør Øystein Neerland som skal snakke om tida etter disse hendelsene.