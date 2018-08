Nyheter

NHO lanserer Næringslivets perspektivmelding

Næringslivets Hovedorganisasjon legger onsdag fram meldingen som identifiserer de mest sentrale utviklingstrekkene i verden som påvirker norsk jobb- og verdiskapingsevne de neste tiårene.

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre vil delta under presentasjonen. De to skal møte hverandre til samtale etterpå.

Intenst redningsarbeid i Italia

Italienske redningsmannskaper jobber på spreng for å redde ut mulige overlevende etter brokollapsen nord i Italia tirsdag. 31 personer er bekreftet omkommet.

Brann- og redningsetaten har gjort det klart at de vil jobbe døgnet rundt til det siste offeret er hentet ut.

Riksteateret med nytt program

Riksteatret, hele landets teater, presenterer programmet for neste sesong og viser smakebiter fra stykkene som skal på turné høsten 2018 og våren 2019.

Skuespillere, regissører og aktuelle gjester vil delta under presentasjonen på Riksteatret i Nydalen i Oslo. Riksteatret spiller på 70 kulturhus over hele landet, om lag 450 forestillinger på ett år.

Anken fra Ubaydullah Hussain i Høyestrett

Høyesterett behandler anken fra Ubaydullah Hussain. Han ble i januar dømt til ni års fengsel for rekruttering av fremmedkrigere, deltakelse i IS samt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere norske krigere i Syria.

Høyesterett skal nå ta stilling til lagmannsrettens lovanvendelse, altså om domstolen forsto loven slik den er ment å bli forstått. Hvis det er tilfelle, skal Høyesterett ta stilling til om straffen Hussain er idømt, er av riktig lengde.