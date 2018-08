Nyheter

Kvinner knivstukket på Nøtterøy

En kvinne er kritisk skadd etter at hun og en annen kvinne ble knivstukket på Nøtterøy i Vestfold. En tredje kvinne er pågrepet og tas hånd om av helsevesenet.

To av de tre involverte kvinnene bor på adressen. Ifølge politiet er de tre kvinnene voksne og har en familierelasjon.

Dødstallet økt til 31 etter brokollaps

Italienske redningsmannskaper jobber på spreng for å redde ut mulige overlevende etter brokollapsen i Genova. 31 personer er bekreftet omkommet, inkludert tre barn.

Et titall mennesker er i løpet av natten reddet fra ruinene av broen, etter at rundt 40 biler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern tirsdag.

Fire nye bilbranner i Göteborg-området

Et døgn etter massepåtenningen av biler i Göteborg mandag, sto ytterligere fire biler i brann. Det er uklart om brannene kan knyttes til hendelsene kvelden i forveien, da rundt 100 biler ble påtent og vandalisert i Göteborg og Trollhättan, men politiet sier det ser ut til at de har blitt startet på samme måte.

Ved to av de brennende bilene var det stor spredningsfare til både hus og biler.

USA nekter for at de påfører Tyrkia krise

Talsperson Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet uttalte tirsdag at «den økonomiske smerten» i Tyrkia ikke begynte da USA innførte sanksjoner mot landet 1. august. Ifølge Nauert stikker Tyrkias problemer dypere enn USA.

Tyrkia har svart med motsanksjoner, og USA har svart med å doble tollen på tyrkisk stål og aluminium.

Het diskusjon rundt Davis Cup

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) diskuterer denne uka planen for å revolusjonere 118 år gamle Davis Cup. Torsdag skal de 120 delegatene stemme over forslaget i Florida, og det må to tredels flertall til for å få på plass ny ordning.

Utkastet skal gjøre den tradisjonsrike turneringen mer fristende å delta i for de beste spillerne og mer lukrativ for nasjonene, men har møtt mye motbør.