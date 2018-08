Ap taper stort på ny måling

Nyheter

Ap må tåle en tilbakegang på hele 9,5 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Senterpartiet er den klare vinneren på TV 2s kommunevalgmåling et drøyt år før valget. Med 13,6 prosent ligger partiet an til å kunne gjøre sitt beste kommunevalg noensinne. Det er en fremgang på hele 5,1 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Samtidig øker oppslutningen for de andre partiene på venstresiden. SV ligger an til nær en dobling av oppslutningen til 8,1 prosent (+4), mens Rødt ligger an til å gjøre et rekordvalg med en oppslutning på 4,8 prosent (+ 2,8).

Også Høyre ligger an til et svært godt kommunevalg med 27,4 prosent. Det er en fremgang på 4,2 prosentpoeng fra forrige valg og ville vært det tredje beste kommunevalget i partiets historie. Frp får bare 8,6 prosent (- 0,9), noe som ville vært det dårligste kommunevalget for partiet siden 1991.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 8,1, Ap 23,5, Sp 13,6, KrF 4,7, Venstre 3,3, Høyre 27,4, Frp 8,6, Rødt 4,8 og MDG 3.

Målingen er gjennomført av Kantar TNS og er basert på 982 intervjuer som er gjennomført mellom 1. og 7. august. Feilmarginen varierer mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng og er størst for de største partiene.