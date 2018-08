– Truet med å knuse spillerens knær

Nyheter

Det forklarte MFK-direktør Øystein Neerland da han vitnet på dag to av rettssaken mot voldtektstiltalt MFK-spiller.

Direktøren har fått mange henvendelser om saken, men forklarte seg særlig om en samtale han hadde med den fornærmete kvinnens far.

– Jeg fikk en telefon fra ham i fjor sommer. Han hadde klare meninger om hvordan jeg hadde håndtert saken, blant annet at vi ikke hadde suspendert spilleren. Han var skuffet over at vi hadde brukt ham i kamper, og mente det var respektløst av klubben, sa Neerland.

Han sa sjøl at han var «veldig klar på» at klubben ikke kunne dømme spilleren ut fra en anmeldelse, og ville avvente en konklusjon.

– Han ble sint, skjelte oss ut og kalte spilleren et udyr. Han sa blant annet at han ville komme og knuse knærne hans, sa Neerland.

- Kjenner meg ikke igjen

Romsdals Budstikke har vært i kontakt med den fornærmete kvinnens far.

– Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i denne beskrivelsen, sier han.

Ville lage «et helvete»

I sitt vitnemål fortalte MFK-direktør Neerland videre:

– Han sa han kjente folk i Kjernen (Rosenborgs supporterklubb, red.anm.) og skulle sørge for at vi fikk et helvete med dem og andre supporterklubber. Samtalen varte lenge, men dette er hovedinnholdet. Jeg forholdt meg rolig, og sa jeg hadde døtre sjøl, og så at dette var en vanskelig situasjon.

Samtalen fant sted ca. en måned før Molde møtte Rosenborg i Trondheim.

På spørsmål fra forsvareren om det skjedde noe spesielt på RBK-kampen, svarte han at:

– Ja, det kom bannere, tilrop, og det jeg vil kalle mobbing og trakassering, og offentliggjøring av navn.

Forsvarer spurte også om hvordan tilskuere på bortebane oppførte seg på andre kamper.

Neerland svarte at det har gått sport i å markere et budskap og mobbe klubben.

– Særlig i de store byene har det vært veldig tydelig og ufint. Vi har i nesten hver kamp tatt bort bannere vi mener er mobbing, med navn og stygge tilrop mot tiltalte. Som arbeidsgiver kan vi ikke godta det.

– Hvordan har dette preget spilleren, spurte forsvarer Øyvind Panzer iversen.

– Vi må passe på å skjerme spilleren, men må også la det være opp til ham sjøl om han vil spille. Vi har sett at situasjonen har vært belastende, men han har holdt hodet kaldt og prestert i kamp etter kamp til tross for all støyen rundt, sa Neerland.

Også i mediene og på sosiale medier har saken blitt mye omtalt.

– Fotballen har stor interesse, og media følger med, og sender også direkte fra kamper. Denne saken har også blitt omtalt mye i media, jeg mener unødvendig mye. Det holder interessen for saken oppe. Mediedekningen holder interessen i gang, og er en belastning for spilleren.

Interessen kjølner hos kjøpere

Forsvareren påpekte at en fotballkarrriere ikke varer livet ut, og spurte hvordan situasjonen har påvirket spillerens karriere.

– Jeg vil tro den har det, svart Neerland. Og:

– Gode spillere er attraktive for flere lag. Vi har fått henvendelser fra større lag i større land. Da har vi, av moralske og etiske grunner, vært åpne om situasjonen. Det har medført at det ikke har blitt noen transaksjoner, som det ellers kunne ha blitt.

Snart spilleklar etter skade

I tiltaltes forklaring tirsdag, sa han at han verken kunne løftet eller båret kvinnen inn på soverommet, eller vært i stand til å få av henne truse og bukse, på grunn av en skade i armen.

Neerland opplyste at tiltalte fikk skaden i april, og ble friskmeldt til kamp 21. mai. Denne datoen er en uke etter den angivelige voldtekten.

Aktor, Ingvild Thorn Nordheim, spurte Neerland om NRK-sak der det sies at klubben støtter og står bak spileren.

– Hvilke vurderinger ligger bak dette, spurte hun.

– Du viser kanskje til sak i Nettavisen? (Der er Solskjær referert på at "vi har valgt å stole på ham" journ.anm.).

– Jeg syns hele setning må tas med. Vi forholder oss til at rettsapparatet skal dømme. Inntil videre tar vi arbeidsgiveransvaret for spilleren. Derfor er denne saken i Nettavisen en journalistisk justering av det som blir skapt, for å skape et oppslag.

Aktor spurte videre om MFK har gjort noen vurdering av den tiltaltes versjon i saken.

– Ja, han har hatt samtaler med advokat og sine overordnete. Det er ulike versjoner, og vi venter på det retten sier, forklarte Neerland.

Bistandsadvokaten, Mette Ekroll Nyland, påpekte at Neerland sa mye om situasjonen for spiller og klubb, men ikke nevnte med et ord situasjonen for fornærmede.

– Dette har absolutt vært vanskelig for alle involverte, like vanskelig for den andre parten, sa han.

– Kan du gi noen eksempel på at dere har vektlagt hennes situasjon, spurte bistandsadvokaten.

– Vi har bevisst prøvd å tone ned saken, av hensyn til begge parter. Men vi klarer ikke å styre medias oppmerksomhet rundt klubben, sa Neerland.

Ekroll Nyland spurte også om klubben har som tema å følge norske regler for seksuell omgang.

– Ja, vi har det. Vi har blant annet et samarbeid med SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep), særlig nedover i aldersgruppene. Hva gjelder eliteserielaget, er vi en internasjonal arbeidsplass med spillere fra mange nasjoner. Vi forholder oss til dette på en grei måte, og har styrt dette bra i veldig mange år, sa Neerland.

– Kunne være dominerende og arrogant

Et annet vitne, en kvinne som var på nachspielet hos tiltalte der overgrepet skal ha skjedd, sa hun at hun ikke husker noe.

Det var knyttet spenning til hennes vitnemål siden det tirsdag kom motstridende forklaringer fra tiltalt og en annen MFK-spiller på festen. Det gjaldt hvorvidt fornærmete sov i en stol på nachspielet og ble støttet eller båret til soverommet, eller om hun danset og pratet med tiltalte og frivillig gikk med ham på soverommet.

Vitnet kastet imidlertid ikke noe mer lys over dette, siden hun sa at hun ikke husket noe fra festen. Hun beskrev seg sjøl som ganske full.

Vitnet har, etter egen forklaring, hatt en «useriøs flørt» med tiltalte, men har nå et mer distansert, men «høflig» forhold.

På nærmere spørsmål om forholdet, sa hun at hun avbrøt flørten fordi hun fant ham usympatisk.

– Han kunne være arrogant og ganske dominerende, sa hun.

På spørsmål fra forsvarer, bekreftet hun samtidig at hun ikke «på noen måte» var redd ham.