Føler lettelse over alle dørene som åpner seg nå

Han skal bruke all energi på sønnen og på å frikjenne Bahareh Letnes fra alle anklager.

På spørsmål om hvorvidt Sandberg vil klare å holde seg unna den politiske debatten fremover, svarte Sandberg at nå er det slutt.

– Og slik vi har opplevd de siste dagene, vil vi få mer enn nok å gjøre. Hvis vi skal takke ja til en del av tilbudene vi har fått, blir det ikke tid til politikk, sier han og legger til at han ikke forsvinner ut av politikken for godt. Han vil være til stede på en eller annen måte, sier han.

– Men nå føler vi mer og mer lettelse over alle dørene som åpner seg. Det viktigste for meg nå er at jeg ikke har sett min sønn på to og en halv måned, det andre er å frikjenne Bahareh. Det skal jeg bruke all min energi på.