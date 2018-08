Nyheter

Sandberg og Letnes snakker ut

Etter at det ble kjent at Per Sandberg trekker seg fra stillingene som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet, opplyste han og kjæresten Bahareh Letnes at de to vil møte pressen sammen tirsdag ettermiddag. Til VG sier Letnes at de to da skal snakke om «det som er saken».

– Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, sier Letnes.

Rettssak mot eliteseriespiller tiltalt for voldtekt

Saken mot en eliteseriespiller tiltalt for sovevoldtekt går denne uka, tirsdag og onsdag, i Romsdals tingrett. Overgrepet skal ha funnet sted i mannens bolig i mai i fjor, og han hevder sin uskyld i saken.

Molde har valgt ikke å suspendere den tiltalte og avventer domstolens behandling av saken. Lovbruddet har en minstestraff på tre års fengsel, med maksstraff på 15 års fengsel.

Pakistan feirer uavhengighetsdag

Pakistan feirer uavhengighetsdagen sin 14. august og er i prosessen med å stemme over ny statsminister. Det nyvalgte parlamentet møttes mandag for første gang siden valget.

Torsdag skal parlamentet stemme for hvem som blir ny statsminister. Det trengs minst 172 stemmer for flertall. Den tidligere cricketstjernen Imran Khans parti fikk 115 av plassene, og med støtte fra blant andre uavhengige og kvinnelige kandidater skal han nå ha 180 representanter bak seg.

Sparket Trump-ansatt lanserer bok

Tidligere realitystjerne i Donald Trumps TV-serie Omarosa Maingault Newman, som fikk sparken fra Trump-administrasjonen i fjor, lanserer boka «Unhinged – An Insider's Account of the Trump White House».

Det har blåst kraftig rundt den tidligere Trump-støttespilleren den siste uka etter at hun friga et opptak, angivelig av sin egen oppsigelse. Trump selv har omtalt Newman på Twitter som «ondskapsfull, men ikke smart».

Narkobaron for retten i New York

Narkokongen Joaquin «El Chapo» Guzman skal etter planen møte i en forberedende rettshøring i New York.

Han er tiltalt for å ha ledet et av verdens største narkotikanettverk. Guzman ble utlevert til USA i januar 2017, og han risikerer livsvarig fengsel dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen.