Vil ha Sylvi Listhaug som nestleder i Frp

Nyheter

Det er i et intervju med Aftenposten Carl I. Hagen forteller dette. Han mener Sandberg velger rett dersom han trekker seg som fiskeriminister i dag.

– Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt, sier han til avisen.

Hagen mener videre at saken har skadet Fremskrittspartiet og at Sandberg også må gi seg som nestleder for partiet. Til VG sier Hagen:

– Jeg tar det som en konsekvens av at han trekker seg som statsråd, at han også trekker seg som nestleder. I alle fall på landsmøtet neste år.

Han ønsker at Sylvi Listhaug tar over som nestleder.

– Jeg håper i alle fall det. Nå vet jeg ikke om hun er en kandidat, men hun burde bli det, sier Hagen til VG.